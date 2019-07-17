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Флуминенсе договорился об аренде Веллингтона Нема, – СМИ

22:43 27 Читати українською
Флуминенсе договорился об аренде Веллингтона Нема, – СМИ
Веллингтон Нем / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем продолжит карьеру в бразильском Флуминенсе.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем на правах аренды присоединится к Флуминенсе, сообщает Extra.

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Отмечается, что арендное соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до конца 2019 года. Донецкий клуб будет выплачивать игроку большую часть зарплаты, а бразильский ничего не заплатит за переход.

Контракт предусматривает возможность продления аренды на 1 год, при условии, если футболист не достигнет соглашения о продолжении сотрудничества с "горняками".

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