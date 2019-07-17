Флуминенсе договорился об аренде Веллингтона Нема, – СМИ

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем продолжит карьеру в бразильском Флуминенсе.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем на правах аренды присоединится к Флуминенсе, сообщает Extra.

Шахтер продолжит подготовку к новому сезону в Украине – "горняки" сыграют 2 контрольных матча с клубами УПЛ

Отмечается, что арендное соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до конца 2019 года. Донецкий клуб будет выплачивать игроку большую часть зарплаты, а бразильский ничего не заплатит за переход.

Контракт предусматривает возможность продления аренды на 1 год, при условии, если футболист не достигнет соглашения о продолжении сотрудничества с "горняками".

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити