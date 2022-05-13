После 9-дневной паузы команда Луческу возвращается к игре, продолжая в товарищеских матчах собирать средства для украинцев, пострадавших от вторжения российской армии убийц, насильников и воров на территорию нашего государства. В этот раз Динамо вынуждено обходиться без игроков, вызванных в национальную команду. Следовательно, свое место в старте после Базеля сохранили лишь Ванат, Кравченко и Дубинчак. Хороший шанс проявить себя получают резервисты и самые талантливые воспитанники молодежки. В составе Флоры, лидирующей в чемпионате Эстонии, отмечаем отсутствие экс-вингера Карпат Зенева и появление бывшего защитника Десны и Ворсклы Йонаса Тамма.

Динамо вырвало волевую победу над Базелем – резервисты спасли от первого поражения в 2022 году

Стартовый состав Динамо: 71. Бойко (к), 9. Кравченко, 6. Бурда, 73. Боль, 14. Вивчаренко, 44. Дубинчак, 8. Шепелев, 18. Андриевський, 99. Антюх, 28. В. Волошин, 17. Ванат

Запасные: 1. Игнатенко, 35. Нещерет, 15. Царенко, 19. Малиш, 20. Близниченко, 34. Дячук, 89. Бражко

Стартовый состав Флоры: 1. Паплавскис, 27. Лиландер, 3. Липп, 15. Тамм, 25. Калласте, 28. Зоометс, 35. Поом, 74. Кураксин, 10. Миллер, 8. Оямаа (к), 11. Шаповалов