Після 9-денної паузи команда Луческу повертається до гри, продовжуючи у товариських матчах збирати кошти для українців, які постраждали від вторгнення російської армії вбивць, ґвалтівників і злодіїв на територію нашої держави. Цього разу Динамо змушене обходитися без гравців, викликаних до національної команди. Відтак своє місце у старті після Базеля зберегли лише Ванат, Кравченко та Дубінчак. Гарний шанс проявити себе отримують резервісти та найталановитіші вихованці молодіжки. У складі Флори, яка лідирує в чемпіонаті Естонії, відзначаємо відсутність екс-вінгера Карпат Зеньова та появу колишнього захисника Десни і Ворскли Йонаса Тамма.

Динамо вирвало вольову перемогу над Базелем – резервісти врятували від першої поразки у 2022 році

Стартовий склад Динамо: 71. Бойко (к), 9. Кравченко, 6. Бурда, 73. Боль, 14. Вівчаренко, 44. Дубінчак, 8. Шепелєв, 18. Андрієвський, 99. Антюх, 28. В. Волошин, 17. Ванат

Запасні: 1. Ігнатенко, 35. Нещерет, 15. Царенко, 19. Малиш, 20. Блізніченко, 34. Дячук, 89. Бражко

Стартовий склад Флори: 1. Паплавскіс, 27. Ліландер, 3. Ліпп, 15. Тамм, 25. Калласте, 28. Зоометс, 35. Поом, 74. Кураксін, 10. Міллер, 8. Оямаа (к), 11. Шаповалов