"Уже всем понятно, что я разговаривал с DFB (Немецкий футбольный союз – прим.). Все знают, как я отношусь к национальной команде.

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С определенными детялях еще нужно разобраться. Это касается мелочей. Если все будет урегулировано, мы сможем сразу об этом сообщить, но на данный момент я сосредоточен на Аугсбурге", – цитирует Флика Bayern & Germany.

Напомним, немецкий специалист летом покинет Баварию, с которой ему удалось завоевать требл в прошлом сезоне.

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