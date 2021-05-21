Флик продолжает диалог со сборной Германии – тренер Баварии рассказал об успехах переговоров
17:34 - Читати українською
Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик не скрывает своего будущего места работы.
"Уже всем понятно, что я разговаривал с DFB (Немецкий футбольный союз – прим.). Все знают, как я отношусь к национальной команде.
Флик был готов возглавить Шахтер, – Денисов
С определенными детялях еще нужно разобраться. Это касается мелочей. Если все будет урегулировано, мы сможем сразу об этом сообщить, но на данный момент я сосредоточен на Аугсбурге", – цитирует Флика Bayern & Germany.
Напомним, немецкий специалист летом покинет Баварию, с которой ему удалось завоевать требл в прошлом сезоне.
Кінець циклу в Барселоні: Лапорта оголошує війну "священним коровам", драма Грізманна, майбутнє Мессі та Кумана
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter