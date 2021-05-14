"Когда говорил, что Шахтер проявляет интерес к двум тренерам Серии А, имел в виду Паулу Фонсеку. Его донецкий клуб рассматривал в теории. Был и один реальный вариант, с которым велись переговоры. Более того, стороны даже достигли соглашения. Правда, было это еще весной.

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Понятно, что клуб не предложил новый контракт Каштру и настраивался, что придет кто-то новый. Клуб вышел на Ганса-Дитера Флика. Тот самый Флик, который является главным тренером Баварии. Переговоры состоялись, потому что Флик заявил, что покинет мюнхенцев по окончании сезона. Переговоры были, Флик подтвердил, что готов возглавить Шахтер.

Правда, потом появилась информация, что есть прямой интерес, чтобы Флик стал главным тренером сборной Германии. Здесь уже Флик по-джентельменски сказал, что от такого предложения не отказываются. Но Флик давал принципиальное согласие возглавить Шахтер – такая информация была", – заявил Александр в эфире программы Денисов Time.

К слову, 56-летний немецкий специалист дорабатывает в Баварии последний сезон. Ведущие СМИ прочат Флику место на посту главного тренера сборной Германии.

Напомним, Шахтер официально попрощался с Луишем Каштру. Преемником португальца называют Роберто Де Дзерби из Сассуоло, а среди претендентов упоминался даже Массимилиано Аллегри.

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