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Флик призвал уважать выбор Вернера в пользу Челси – Бавария проиграла борьбу за форварда

18:08 90 Читати українською
Флик призвал уважать выбор Вернера в пользу Челси – Бавария проиграла борьбу за форварда
Ханси Флик / фото: Бавария

Главный тренер Баварии Ханси Флик прокомментировал информацию о трансфере нападающего РБ Лейпциг в лондонский Челси.

"Это решение Тимо, и мы должны уважать его. Если сообщения правдивы, то Челси совершил прекрасный трансфер", – приводит слова Флика пресс-служба Баварии.

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Накануне появилась информация, что Вернер продолжит карьеру в Челси. Лондонцы активируют клаусулу в контракте игрока с РБ Лейпциг, которая составляет 55 млн евро. На футболиста также претендовали Бавария и Ливерпуль.

К слову, портал Transfermarkt оценивает Вернера в 64 млн евро. В текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел 29 поединков, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.

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Бавария Бавария Германия Челси Челси РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Тимо Вернер Тимо Вернер
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