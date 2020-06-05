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Флік відреагував на перехід Вернера в Челсі – Баварія програла боротьбу за форварда

18:08 203 Читать на русском
Флік відреагував на перехід Вернера в Челсі – Баварія програла боротьбу за форварда
Хансі Флік / фото: Баварія

Головний тренер Баварії Хансі Флік прокоментував інформацію про трансфер нападника РБ Лейпциг в лондонський Челсі.

"Це рішення Тімо, і ми повинні поважати його. Якщо повідомлення правдиві, то Челсі здійснив чудовий трансфер", – наводить слова Фліка прес-служба Баварії.

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Напередодні з'явилася інформація, що Вернер продовжить кар'єру в Челсі. Лондонці активують клаусулу в контракті гравця з РБ Лейпциг, яка становить 55 млн євро. На футболіста також претендували Баварія та Ліверпуль.

До слова, портал Transfermarkt оцінює Вернера у 64 млн євро. У поточному сезоні Бундесліги нападник провів 29 поєдинків, в яких забив 25 голів і віддав 7 результативних передач.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Челсі Челсі РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Тімо Вернер Тімо Вернер
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