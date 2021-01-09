Менхенгладбахская Боруссия переиграла Баварию в рамках 15 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Бавария на "Футбол 24".

Бавария удачно начала поединок и уже на 20 минуте вышла вперед благодаря точному удару Левандовски с пенальти. За 6 минут Горецка удвоил преимущество классным ударом из-за пределов штрафной.

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Впрочем, еще до перерыва Хофманн оформил дубль, дважды реализовав выход один на один. А в начале второй половины Нойхаус классным ударом вывел Боруссию вперед, и несмотря на все попытки Баварии, Гладбах удержал победу над мюнхенцами.

Таким образом, Боруссия М набрала 24 очка и осталась седьмой, Бавария даже несмотря на поражение возглавляет турнирную таблицу с 33 пунктами в активе.