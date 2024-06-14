"Уважаемые болельщики, мое время в черно-желтых цветах подходит к концу после более 13 лет. Для меня было большой честью и удовольствием так долго играть за BVB и быть частью пути от 13-го места в январе 2008 года до того, чем сегодня является Боруссия Дортмунд.

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Я также хотел бы поблагодарить всех сотрудников BVB, которые делают такую замечательную работу для этого клуба, и, конечно, бесчисленному количеству замечательных тренеров и фантастических игроков, которых я здесь встретил. Держу кулаки, чтобы мы поскорее снова встретились на Борсигплац. До того времени я буду болеть за вас издалека и, надеюсь, время от времени на стадионе. Я буду скучать по вам.

Не верьте всему, что вы прочитали за последние несколько дней. Было много неправды и полуправды. Влияние 35-летнего игрока, который не знает, какой будет его карьера после лета, определенно, не был таким большим, как иногда кажется в СМИ", – написал Хуммельс в своем Instagram.

Напомним, что недавно Боруссия объявила об уходе защитника. Он выступал за "пчел" с 2019 года, это был его второй приход в клуб. В целом Матс провел за дортмундскую команду 508 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 23 ассиста. 35-летний Хуммельс оставался ключевым игроком нынешнего похода в ЛЧ, который завершился поражением от Реала в финале.

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