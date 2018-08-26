ФК Львов встретился с украинскими военнослужащими в Мариуполе

Львов встретился с украинскими военнослужащими в Мариуполе

Львов накануне матча 6-го тура против Мариуполя посетили украинских военнослужащих, которые защищают целостность Украины на востоке нашей страны.

Команда поблагодарила военнослужащих за то, что игроки имеют возможность в относительном покое выполнять свои гражданские обязанности, пока ребята несут службу в районе ООС и оберегают украинскую территорию от возможных военных действий со стороны российско-оккупационных войск.

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Защитники Украины присоединились к игрокам в тренировочных упражнениях, а напоследок получили от "сине-золотых львов" памятные подарки – футбольную атрибутику львовского клуба", – сообщает пресс-служба львовского клуба.

Напомним, матч 6 тура УПЛ Мариуполь – Львов состоится сегодня, 26 августа, начало в 19:30.