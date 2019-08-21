Фьюри проиграл 5 долларов из-за незабитого пенальти Погба

Известный британский боксер Тайсон Фьюри потерпел финансовую потерю из-за Поля Погба.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проиграл пари друзьям во время просмотра матча 2 тура АПЛ Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед.

Погба стал жертвой расистских оскорблений после провала в матче с Вулверхэмптоном – реакция МЮ и партнеров француза

Фьюри является горячим сторонником "красных дьяволов", и когда команда заработала пенальти, он поспорил на 5 долларов, что Поль Погба забьет его. Но ошибся.

После матча француз стал жертвой расистских оскорблений, ведь он не смог принести своей команде 3 очка.