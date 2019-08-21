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Фьюри проиграл 5 долларов из-за незабитого пенальти Погба

10:15 11 Читати українською
Фьюри проиграл 5 долларов из-за незабитого пенальти Погба
Тайсон Фьюри / соцсети

Известный британский боксер Тайсон Фьюри потерпел финансовую потерю из-за Поля Погба.

58’ Рубен Невеш
 
Антони Марсьяль 27’
27’ Антони Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проиграл пари друзьям во время просмотра матча 2 тура АПЛ Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед.

Погба стал жертвой расистских оскорблений после провала в матче с Вулверхэмптоном – реакция МЮ и партнеров француза

Фьюри является горячим сторонником "красных дьяволов", и когда команда заработала пенальти, он поспорил на 5 долларов, что Поль Погба забьет его. Но ошибся.

После матча француз стал жертвой расистских оскорблений, ведь он не смог принести своей команде 3 очка.

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Вулверхэмптон Вулверхэмптон Англия Видеоновости Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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