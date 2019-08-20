Погба стал жертвой расистских оскорблений после провала в матче с Вулверхэмптоном – реакция МЮ и партнеров француза

Некоторые агрессивные болельщики не простили хавбеку его неудачное выступление во втором туре АПЛ.
Погба получил порцию жестких расистских оскорблений в социальных сетях после нереализованного пенальти, который стоил двух очков в игре с Вулверхэмптоном.
Клуб и партнеры чемпиона мира резко осудили подобные комментарии в адрес француза.
"Манчестер Юнайтед – это семья. Погба – значительная часть этой семьи. Когда вы оскорбляете его, вы оскорбляете всех нас", – написал Маркус Рашфорд в Твиттере.
"Это отвратительно. Социальным сетям нужно что-то с этим делать. Каждый аккаунт должен быть подтвержден паспортом или водительским удостоверением.
Остановите этих жалких троллей, которые создают бесчисленное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей", – написал новичок команды Харри Магуайр.
Руководство Манчестер Юнайтед также выразило абсолютную поддержку Полю Погба и пообещало сделать все возможное, чтобы идентифицировать лиц, которые позволили себе расистские комментарии в адрес игрока.