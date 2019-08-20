Погба стал жертвой расистских оскорблений после провала в матче с Вулверхэмптоном – реакция МЮ и партнеров француза

Некоторые агрессивные болельщики не простили хавбеку его неудачное выступление во втором туре АПЛ.

Погба получил порцию жестких расистских оскорблений в социальных сетях после нереализованного пенальти, который стоил двух очков в игре с Вулверхэмптоном.

Клуб и партнеры чемпиона мира резко осудили подобные комментарии в адрес француза.

"Манчестер Юнайтед – это семья. Погба – значительная часть этой семьи. Когда вы оскорбляете его, вы оскорбляете всех нас", – написал Маркус Рашфорд в Твиттере.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all... @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 20 серпня 2019 р.

"Это отвратительно. Социальным сетям нужно что-то с этим делать. Каждый аккаунт должен быть подтвержден паспортом или водительским удостоверением.

Остановите этих жалких троллей, которые создают бесчисленное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей", – написал новичок команды Харри Магуайр.

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 20 серпня 2019 р.

Руководство Манчестер Юнайтед также выразило абсолютную поддержку Полю Погба и пообещало сделать все возможное, чтобы идентифицировать лиц, которые позволили себе расистские комментарии в адрес игрока.