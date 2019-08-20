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Погба стал жертвой расистских оскорблений после провала в матче с Вулверхэмптоном – реакция МЮ и партнеров француза

19:55 191 Читати українською
Погба стал жертвой расистских оскорблений после провала в матче с Вулверхэмптоном – реакция МЮ и партнеров француза
Поль Погба / Reuters

Некоторые агрессивные болельщики не простили хавбеку его неудачное выступление во втором туре АПЛ.

58’ Рубен Невеш
 
Антони Марсьяль 27’
27’ Антони Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Погба получил порцию жестких расистских оскорблений в социальных сетях после нереализованного пенальти, который стоил двух очков в игре с Вулверхэмптоном.

Клуб и партнеры чемпиона мира резко осудили подобные комментарии в адрес француза.

"Манчестер Юнайтед – это семья. Погба – значительная часть этой семьи. Когда вы оскорбляете его, вы оскорбляете всех нас", – написал Маркус Рашфорд в Твиттере.

"Это отвратительно. Социальным сетям нужно что-то с этим делать. Каждый аккаунт должен быть подтвержден паспортом или водительским удостоверением.

Остановите этих жалких троллей, которые создают бесчисленное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей", – написал новичок команды Харри Магуайр.

Руководство Манчестер Юнайтед также выразило абсолютную поддержку Полю Погба и пообещало сделать все возможное, чтобы идентифицировать лиц, которые позволили себе расистские комментарии в адрес игрока.

Напомним, "красные дьяволы" одержали четыре очка по итогам первых двух туров чемпионата Англии.

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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча
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Теги
Англия Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Харри Магуайр Харри Магуайр Расизм в футболе Поль Погба Поль Погба
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