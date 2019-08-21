Ф'юрі програв 5 доларів через незабитий пенальті Погба

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі зазнав фінансової втрати через Поля Погба.

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі програв парі друзям під час перегляду матчу 2 туру АПЛ Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед.

Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза

Ф'юрі є палким прихильником "червоних дияволів", і коли команда заробила пенальті, він посперечався на 5 доларів, що Поль Погба заб'є його. Але помилився.

Після матчу француз став жертвою расистських образ, адже він не зміг принести своїй команді 3 очки.