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Ф'юрі програв 5 доларів через незабитий пенальті Погба

10:13 358 Читать на русском
Ф'юрі програв 5 доларів через незабитий пенальті Погба
Тайсон Ф'юрі / соцмережі

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі зазнав фінансової втрати через Поля Погба.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі програв парі друзям під час перегляду матчу 2 туру АПЛ Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед.

Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза

Ф'юрі є палким прихильником "червоних дияволів", і коли команда заробила пенальті, він посперечався на 5 доларів, що Поль Погба заб'є його. Але помилився.

Після матчу француз став жертвою расистських образ, адже він не зміг принести своїй команді 3 очки.

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Теги
Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Відеоновини Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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