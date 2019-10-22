Фиорентина в гостях не смогла переиграть Брешию

В последнем поединке 8-го тура Серии А Брешия и Фиорентина разошлись миром.

В единственном матче понедельника Серии А Брешия дома принимала "фиалок" из Флоренции. Уже в начале поединка Тонали выдал фантастический забег с центра поля и фактически самостоятельно создал гол для Айе.

Фиорентина продолжает охоту на ветеранов – следующим может стать Ибрагимович

Однако чуть позже арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой. До конца тайма команды обменялись еще несколькими голевыми моментами, но ни одной из них счет открыть не удалось.

После перерыва мог наконец открыть счет Балоттели ударом головой после углового – рядом со штангой. Фиорентина ответила моментом Влаховича – Йоронен потянул. Больше команды не забивали, поэтому в итоге – сухая ничья 0:0.

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