toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Фіорентина у гостях не змогла переграти Брешію

21 жовтня 23:57 33 Читать на русском
Фіорентина у гостях не змогла переграти Брешію
Брешія – Фіорентина – 0:0 / твіттер Фіорентини

У останньому поєдинку 8-го туру Серії А Брешія та Фіорентина розійшлись миром.

 

У єдиному матчі понеділка Серії А Брешія удома приймала "фіалок" з Флоренції. Уже на початку поєдинку Тоналі видав фантастичний забіг із центру поля й фактично самостійно створив гол для Айє.

Фіорентина продовжує полювання на ветеранів – наступним може стати Ібрагімовіч

Однак трохи згодом арбітр скасував взяття воріт через гру рукою. До кінця тайму команди обмінялись ще кількома гольовими моментами, але жодній з них рахунок відкрити не вдалось.

По перерві міг нарешті відкрити рахунок Балоттелі ударом головою після кутового – поруч зі стійкою. Фіорентина відповіла моментом Влаховіча – Йоронен потягнув. Більше команди не забивали, тож у підсумку – суха нічия 0:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

blog_ava
Коломойський анонсував відновлення Дніпра
21 жовтня
8914
Теги
Італія Брешія - Фіорентина Фіорентина Фіорентина Брешія Брешія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
0
хв
Шахтар
19:55
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук