Фіорентина у гостях не змогла переграти Брешію

У останньому поєдинку 8-го туру Серії А Брешія та Фіорентина розійшлись миром.

У єдиному матчі понеділка Серії А Брешія удома приймала "фіалок" з Флоренції. Уже на початку поєдинку Тоналі видав фантастичний забіг із центру поля й фактично самостійно створив гол для Айє.

Фіорентина продовжує полювання на ветеранів – наступним може стати Ібрагімовіч

Однак трохи згодом арбітр скасував взяття воріт через гру рукою. До кінця тайму команди обмінялись ще кількома гольовими моментами, але жодній з них рахунок відкрити не вдалось.

По перерві міг нарешті відкрити рахунок Балоттелі ударом головою після кутового – поруч зі стійкою. Фіорентина відповіла моментом Влаховіча – Йоронен потягнув. Більше команди не забивали, тож у підсумку – суха нічия 0:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ