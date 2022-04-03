Эмполи не смог одержать первую в 2022 году победу, потерпев поражение от Фиорентины в рамках 31-го тура Серии А (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 31-й тур

Фиорентина – Эмполи – 1:0

Голы: Гонсалес, 58

Удаление: Луперто, 57 (Эмполи)

Удинезе – Кальяри – начало в 16:00

Сампдория – Рома – начало в 16:00

Программу дня в Италии открывала встречу во Флоренции, где Фиорентина принимала Эмполи. В случае победы "фиалки" вплотную приблизились бы к зоне еврокубков – впрочем, матч пошел очень тяжело. В первом тайме хозяева не забили, да еще и пропустили на 39-й минуте в результате выстрела Ди Франческо. К счастью для подопечных Винченцо Итальяно, гол отменили из-за фола Пинамонти против голкипера. Хотя по повтору не очень понятно, кто здесь нарушал правила.

Ювентус – Интер: солистка группы Go_A перед матчем споет легендарную песню Леннона

Во втором тайме тоже не все было просто, но Эмполи помог Фиоре, оставшись в меньшинстве на 57-й минуте (Луперто получил вторую желтую). "Фиалки" сразу же наказали соперника, реализовав штрафной – Гонсалес замкнул подачу Бираги. 1:0! Этот гол и разрешил судьбу противостояния. Фиорентина празднует минимальную победу, а Эмполи продолжил свою безвыигрышную серию до 15 матчей во всех турнирах.

Лацио одолел Сассуоло и поднялся в топ-5 Серии А. Специя в компенсированное время вырвала победу над Венецией