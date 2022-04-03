Емполі не зміг здобути першу в 2022 році перемогу, зазнавши поразки від Фіорентини в рамках 31-го туру Серії А (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 31-й тур

Фіорентина – Емполі – 1:0

Голи: Гонсалес, 58

Вилучення: Луперто, 57 (Емполі)

Удінезе – Кальярі – початок о 16:00

Сампдорія – Рома – початок о 16:00

Програму дня в Італії відкривала зустріч у Флоренції, де Фіорентина приймала Емполі. У випадку перемоги "фіалки" впритул наблизились би до зони єврокубків – втім, матч пішов дуже важко. В першому таймі господарі не забили, та ще й пропустили на 39-й хвилині внаслідок пострілу Ді Франческо. На щастя для підопічних Вінченцо Італьяно, гол скасували через фол Пінамонті проти голкіпера, хоча рішення виглядало вкрай неоднозначним.

Ювентус – Інтер: солістка гурту Go_A перед матчем заспіває легендарну пісню Леннона

В другому таймі теж не все було просто, але Емполі допоміг Фіорі, залишившись у меншості на 57-й хвилині (Луперто отримав другу жовту). "Фіалки" одразу ж покарали суперника, реалізувавши штрафний – Гонсалес замкнув подачу від Бірагі. 1:0! Цей гол і вирішив долю протистояння. Фіорентина святкує мінімальну перемогу, а Емполі продовжив свою безвиграшну серію до 15 матчів у всіх турнірах.

Лаціо здолав Сассуоло і піднявся у топ-5 Серії А, Спеція у компенсований час вирвала перемогу над Венецією