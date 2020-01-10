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Фиорентина объявила о трансфере Кутроне

10 января 21:42 197 Читати українською
Фиорентина объявила о трансфере Кутроне
Патрик Кутроне / Getty images

Нападающий Вулверхэмптона Патрик Кутроне вернулся в Серию А, где продолжит свою карьеру.

Фиорентина на своем официальном сайте сообщила о подписании 22-летнего нападающего Патрика Кутроне.

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Отмечается, что "фиалки" арендовали исполнителя на два года с пунктом обязательного выкупа контракта. По неофициальной информации, флорентийцами эта операция обойдется в сумму более 20 млн евро.

К слову, Вулверхэмптон купил Патрика прошлым летом у Милана за 18 млн евро. В текущем сезоне АПЛ Кутроне провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Фиорентина Фиорентина Вулверхэмптон Вулверхэмптон Патрик Кутроне Патрик Кутроне
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