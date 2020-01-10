Фіорентина оголосила про трансфер Кутроне

Нападник Вулверхемптона Патрік Кутроне повернувся в Серію А, де продовжить свою кар'єру.

Фіорентина на своєму офіційному сайті повідомила про підписання 22-річного нападника Патріка Кутроне.

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Зазначається, що "фіалки" орендували виконавця на два роки з пунктом обов'язкового викупу контракту. За неофіційною інформацію, флорентійцям ця операція обійдеться у суму понад 20 млн євро.

До слова, Вулверхемптон купив Патріка минулого літа у Мілана за 18 млн євро. В поточному сезоні АПЛ Кутроне провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами.

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