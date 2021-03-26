Соперник сборной Украины понес потери перед поединком отбора к ЧМ-2022.

Национальная команда Финляндии прилетела в Киев без своего капитана Тима Спарва, сообщает официальный сайт местной федерации.

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Полузащитник греческой Ларисы получил повреждение в лагере сборной, врачи диагностировали травму колена, которая оставит Тима вне игры на несколько недель. Таким образом Спарв пропустит ближайший поединок против Украины и спарринг со Швейцарией.

Напомним, 28 марта подопечные Шевченко сыграют с финнами в рамках квалификации к ЧМ-2022, начало игры в 21:45.

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