"Благодаря хорошо проведенной кампании в Лиге наций мы смогли подняться в третью корзину, но одновременно в нашей группе квалификации к ЧМ оказалась Босния и Герцеговина – лучшая команда из четвертой корзины. Поэтому в этом смысле нам не слишком повезло.

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Я думаю, что у нас сложная группа, но на самом деле в квалификации отсутствуют легкие группы. Конечно, Франция как действующий чемпион мира является безусловным фаворитом.

Украина – это хорошая сыгранная команда с большим количеством высококлассных исполнителей. Если выделять конкретных игроков, то это полузащитники Александр Зинченко из Манчестер Сити и Руслан Малиновский из Аталанты, нападающий Роман Яремчук из Гента и вингер Андрей Ярмоленко из Вест Хэма", – цитирует Канерву сайт УАФ.

Напомним, уже 28 марта Украина будет принимать сборную Финляндии в Киеве, начало матча в 21:45. Скандинавы начали свой отбор на ЧМ-2022 с ничьей (2:2) в противостоянии с боснийцами.

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