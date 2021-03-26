Суперник збірної України зазнав втрат перед поєдинком відбору до ЧС-2022.

Національна команда Фінляндії прилетіла до Києва без свого капітана Тіма Спарва, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Півзахисник грецької Лариси зазнав пошкодження у таборі збірної, лікарі діагностували травму коліна, яка залишить Тіма поза грою на кілька тижнів. Таким чином Спарв пропустить найближчий поєдинок проти України та спаринг зі Швейцарією.

Нагадаємо, 28 березня підопічні Шевченка зіграють з фінами в рамках кваліфікації до ЧС-2022, початок гри о 21:45.

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