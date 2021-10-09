"Это больше, чем важная победа для сборной Украины. Все в наших руках, 0:0 не будет катастрофическим результатом. Но понятно, что мы хотим победить. Надеюсь, мы быстро поведем в счете, тогда будет немного легче.

"Так будет всегда": Петраков шокировал перед поединком с Финляндией – пресс-конференция тренера сборной Украины

Мы смотрели последний матч Украины с Францией. Нам есть над чем поработать. Плотная игра в обороне была нашей сильной стороной. Как вратарь, надеюсь, мы продолжим так играть", – поделился Градецки в комментарии Yle.

К слову, матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00. "Сине-желтые" пока что занимают второе место в группе D, обгоняя финнов по дополнительным показателям.

Что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022: все расклады перед решающим этапом