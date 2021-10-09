"Це більше, ніж важлива перемога для збірної України. Все в наших руках, 0:0 не буде катастрофічним результатом. Але зрозуміло, що ми хочемо перемогти. Сподіваюся, ми швидко поведемо в рахунку, тоді буде трохи легше.

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Ми дивилися останній матч України з Францією. Нам є над чим попрацювати. Щільна гра в обороні була нашою сильною стороною. Як воротар, сподіваюся, ми продовжимо так грати", – поділився Градецкі у коментарі Yle.

До слова, матч Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00. "Синьо-жовті" наразі посідають друге місце у групі D, обганяючи фінів за додатковими показниками.

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