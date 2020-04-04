"Обещали визу за несколько дней – в результате три месяца сидел дома": Тотовицкий – о неудачном вояже в Кортрейк

Полузащитник Десны Андрей Тотовицкий рассказал, почему не смог заиграть в чемпионате Бельгии.

"Почему не удалось заиграть в Бельгии? Там были нефутбольные нюансы. Три месяца дома сидел, пока мне визу не открыли. Приехал в команду, мне сказали привезти справку о несудимости, сдал документы. Они сказали, что вот-вот должны сделать визу.

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У меня тогда жена родила, дочь практически не видел. Спросил, могу ли я поехать домой, забрать семью. У меня оставалось 5-6 дней до конца визы. Они меня успокаивали: "Не волнуйся – мы тебе все сделаем". Перед зимним отпуском говорю им: "У меня уже виза просрочена. Как мне лететь?". В клубе говорят: "Мы тебе завтра пришлем бумажку, покажешь его, тебя пропустят".

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Приехал я домой, назад мы летели с Безусом. Прошли регистрацию, ждали посадку на самолет. Такого у меня никогда в жизни не было: подходит пограничник и говорит: "Можно проверить ваши паспорта?". Мы дали ему документы. Он узнал, что мы футболисты. Спросил у меня: "Куда ты собрался лететь?". Говорю: "В Бельгию". А он: "У тебя уже три месяца как просрочена виза, как тебя выпустили?". Говорю: "Мне ничего не сказали. В клубе советовали показать документ". Пограничник сказал, что документ не "пройдет". Поскольку меня узнали, то паспорт отдали, но с рейса сняли. Я позвонил в клуб – сказали, что решат вопрос за несколько дней. И эти несколько дней превратились в три месяца.

А когда приехал в Кортрейк – все думали, что я уже ушел из команды, начали смеяться. Еще тренер оказался принципиальный, не ставил меня в заявку", – рассказал Тотовицкий в комментарии изданию Tribuna.

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