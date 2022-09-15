Бывший главный тренер Вест Хэма и Кристал Пэлас Алан Пардью трудоустроился в греческом Арисе.

Как сообщает Арис на своем официальном сайте, 61-летний Алан Пардью заключил с клубом однолетнее соглашение. С согласия сторон срок пребывания Пардью во главе "желто-черных" может быть увеличен еще на один год.

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Предыдущим местом работы английского тренера был софийский ЦСКА, в котором Пардью проработал всего 34 дня. Тренер покинул пост из-за поведения ультрас команды, забросавших темнокожих игроков ЦСКА бананами.

После четырех туров в греческой Суперлиге Арис занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что Пардью дважды проигрывал финал Кубка Англии в качестве главного тренера: с Вест Хэмом в 2006 году и с Кристал Пэлас в 2016 году.

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