Як повідомляє Аріс на своєму офіційному сайті, 61-річний Алан Пардью уклав з клубом однорічну угоду. За згодою сторін термін перебування Пардью на чолі "жовто-чорних" може бути збільшено ще на один рік.

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Попереднім місцем роботи англійського тренера був софійський ЦСКА, у якому Пардью пропрацював лише 34 дні. Тренер залишив посаду через поведінку ультрас команди, які закидали темношкірих гравців ЦСКА бананами.

Після чотирьох турів у грецькій Суперлізі Аріс посідає шосту сходинку у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Пардью двіччі програвав фінал Кубка Англії у якості головного тренера: з Вест Хемом у 2006 році і з Крістал Пелас у 2016 році.

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