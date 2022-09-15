Фіналіст Кубка Англії на чолі Крістал Пелас працевлаштувався в Греції – у попередньому клубі він протримався 34 дні
Колишній головний тренер Вест Хема і Крістал Пелас Алан Пардью працевлаштувався у грецькому Арісі.
Як повідомляє Аріс на своєму офіційному сайті, 61-річний Алан Пардью уклав з клубом однорічну угоду. За згодою сторін термін перебування Пардью на чолі "жовто-чорних" може бути збільшено ще на один рік.
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Попереднім місцем роботи англійського тренера був софійський ЦСКА, у якому Пардью пропрацював лише 34 дні. Тренер залишив посаду через поведінку ультрас команди, які закидали темношкірих гравців ЦСКА бананами.
Після чотирьох турів у грецькій Суперлізі Аріс посідає шосту сходинку у турнірній таблиці.
Нагадаємо, що Пардью двіччі програвав фінал Кубка Англії у якості головного тренера: з Вест Хемом у 2006 році і з Крістал Пелас у 2016 році.
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