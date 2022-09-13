Динамо Киев примет АЕК Ларнака во 2-м туре группового этапа Лиги Европы 2022/23. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – АЕК Ларнака состоится в четверг, 15 сентября. Из-за полномасштабной войны в Украине киевляне снова вынуждены играть домашний матч на нейтральном поле. Игра пройдет на стадионе имени Юзефа Пилсудского в польском Кракове. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Динамо – АЕК Ларнака: прогноз на матч Лиги Европы

Динамовцы впервые в своей истории будут противостоять команде, представляющей Кипр. А вот АЕК в текущем евросезоне уже обыгрывал украинцев. Команда из Ларнаки дважды одолела СК Днепр-1 (2:1, 3:0), не пустив подопечных Александра Кучера в групповой турнир Лиги Европы. АЕК, который летом возглавил испанец Хосе Луис Ольтра, проиграл лишь один из 8-ми последних выездных еврокубковых матчей.

Динамо Киев – АЕК Ларнака: где смотреть матч Лиги Европы 15 сентября 2022

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Медиасервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры Динамо – АЕК доступен на Volia TV.

Напомним, в первом туре Лиги Европы обе команды потерпели поражения и замыкают турнирную таблицу группы B. Киевляне в компенсированное время упустили ничью с Фенербахче в Стамбуле, а АЕК аналогичным образом дома проиграл Ренну. На выходных Динамо и АЕК одержали первые победы во внутренних чемпионатах, прервав неудачные серии на старте сезона. Коллектив из Ларнаки занимает 6-е место в чемпионате Кипра, Динамо идет 11-м в УПЛ.

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