Отбор на ЧМ-2022, финальный этап, первый матч

ДР Конго – Марокко – 1:1

Гол: Висса, 12 – Тиссудали, 76

Нереализованный пенальти: Ммаэ, 54 (М)

Удаление: Нгонда, 86 (ДРК)

Даже в гостевом матче фаворитом считалась сборная Марокко. На последнем КАН Хакими и компания дошли до четвертьфинала, а ДР Конго даже не выступала.

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Экс-легионер Динамо Дьемерси Мбокани вышел в стартовом составе хозяев, но счет открыл другой игрок. Йоан Висса решился на удар из-за пределов штрафной, а рикошет от защитника не оставил шансов голкиперу Буну. Марокко мог провести свое удачное начало тайма. После перерыва Бакамбу сыграл рукой в ​​собственной штрафной – пенальти. Впрочем, Ммаэ с 11 метров умудрился запустить мяч высоко над воротами.

Удержать сенсационную победу конголезцам не удалось. На 76-й минуте оборона хозяев допустила несколько ужасающих позиционных ошибок, позволив Тиссудали расстрелять ворота из удобной позиции. 1:1 – судьба путевки в Катар решится 29 марта на поле марокканцев.

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