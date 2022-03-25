Финал отбора ЧС-2022, Африка: сборная экс-звезды Динамо дома сдержала Хакими и компанию
Решающий этап африканского отбора на ЧМ-2022 начался с небольшой сенсации.
Отбор на ЧМ-2022, финальный этап, первый матч
ДР Конго – Марокко – 1:1
Гол: Висса, 12 – Тиссудали, 76
Нереализованный пенальти: Ммаэ, 54 (М)
Удаление: Нгонда, 86 (ДРК)
Даже в гостевом матче фаворитом считалась сборная Марокко. На последнем КАН Хакими и компания дошли до четвертьфинала, а ДР Конго даже не выступала.
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Экс-легионер Динамо Дьемерси Мбокани вышел в стартовом составе хозяев, но счет открыл другой игрок. Йоан Висса решился на удар из-за пределов штрафной, а рикошет от защитника не оставил шансов голкиперу Буну. Марокко мог провести свое удачное начало тайма. После перерыва Бакамбу сыграл рукой в собственной штрафной – пенальти. Впрочем, Ммаэ с 11 метров умудрился запустить мяч высоко над воротами.
Удержать сенсационную победу конголезцам не удалось. На 76-й минуте оборона хозяев допустила несколько ужасающих позиционных ошибок, позволив Тиссудали расстрелять ворота из удобной позиции. 1:1 – судьба путевки в Катар решится 29 марта на поле марокканцев.
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