Відбір на ЧС-2022, фінальний етап, перший матч

ДР Конго – Марокко – 1:1

Гол: Вісса, 12 – Тіссудалі, 76

Нереалізований пенальті: Ммае, 54 (М)

Вилучення: Нгонда, 86 (ДРК)

Навіть у гостьовому матчі фаворитом вважалася збірна Марокко. На останньому КАН Хакімі і компанія дійшли до чвертьфіналу, а ДР Конго навіть не виступала.

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Екс-легіонер Динамо Дьємерсі Мбокані вийшов у стартовому складі господарів, але рахунок відкрив інший гравець. Йоан Вісса наважився на удар з-за меж карного майданчика, а рикошет від захисника не залишив шансів голкіперу Буну. Марокко міг провести свій вдалий початок тайму. По перерві Бакамбу зіграв рукою у власному карному майданчику – пенальті. Втім, Ммае з 11 метрів примудрився запустити м'яч високо над воротами.

Втримати сенсаційну перемогу конголезцям таки не вдалося. На 76-й хвилині оборона господарів припустилася кількох жахливих позиційних помилок, дозволивши Тіссудалі розстріляти ворота зі зручної позиції. 1:1 – доля путівки у Катар вирішиться 29 березня на полі марокканців.

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