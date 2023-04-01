Защитник Динамо Томаш Кендзёра, который на правах аренды выступает за ПАОК, травмировался, сообщает официальный сайт "черно-белых".

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Физическое обследование показало, что 28-летний футболист получил ушиб левого бицепса 2 степени. Польский защитник начал лечение, которое продлится от 4 до 6 недель. Таким образом Томаш может больше не сыграть за команду в сезоне, поскольку завершающий тур чемпионата Греции пройдет 13 мая.

Напомним, аренда Кендзёры в ПАОКе рассчитана до 30 июня. Томаш в 4 матчах успел отличиться одним голом.

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