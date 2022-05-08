Форвард Риги Олександр Філіппов розповів, як влада і люди у Латвії реагують на все російське.

"Люди тут справді підтримують Україну. У Латвії навіть для своїх вносять певні заборони. Відключають російські телеканали, блокують російські сайти. Доходить до того, що якщо ти підтримуєш Росію, то у тебе можуть забрати громадянство.

"Тримаю у серці цей футбольний клуб": Філіппов має намір повернутись до України після невдалого вояжу в Європу

Сьогодні дуже складно думається про футбол. Завжди вранці у нас тренування, і поки їдеш, обговорюєш всі новини. Запитуємо, як у кого справи в Одесі, Миколаєві, Чернігові. За всі міста запитуємо та переживаємо.

Коли дивишся всі фотографії, то цей жах неможливо описати словами. Щодня прокидаєшся і ходиш із цими думками й засинаєш із ними. Я вже мовчу про людей, які втратили рідних, житло", – сказав Філіппов у коментарі "Футбол News".

Нагадаємо, українець перейшов у Ригу на правах оренди з бельгійського Сент-Трюйдена у лютому 2022 року. У поточному сезоні провів за латвійців 9 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

Росія напала на Україну: нові суперники збірної України, продаж Челсі, жахіття в будинку власника клубу УПЛ (LIVE)