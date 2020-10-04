Чемпионат Бельгии, 8-й тур

Сент-Трюйден - Кортрейк - 0: 0

Удаление: Селемани, 71 (К)

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Сент-Трюйден на правах хозяина взял инициативу в матче себе. Кортрейк выглядел слабее, но защита гостей действовал надежно. Во второй половине встречи арбитр оставил игроков Кортрейка в меньшинстве, однако хозяева не воспользовались численным преимуществом, финальный свисток зафиксировал ничью.

В стартовом составе Сент-Трюйдена на поле вышел Александр Филиппов и был заменен на 81-й минуте. Полный матч за Кортрейк провел защитник сборной Украины Евгений Макаренко.

После 8-ми туров Сент-Трюйден находится в шаге от зоны вылета – 16-е место, Кортрейк – 9-й.

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