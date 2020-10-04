Филиппов не спас Сент-Трюйден от потери очков в поединке с Кортрейком Макаренко
Сент-Трюйден принимал Кортрейк в рамках 8-го тура чемпионата Бельгии.
Чемпионат Бельгии, 8-й тур
Сент-Трюйден - Кортрейк - 0: 0
Удаление: Селемани, 71 (К)
Зозуля не помог Альбасете дожать Овьедо – экс-команда Лунина доигрывала вдевятером
Сент-Трюйден на правах хозяина взял инициативу в матче себе. Кортрейк выглядел слабее, но защита гостей действовал надежно. Во второй половине встречи арбитр оставил игроков Кортрейка в меньшинстве, однако хозяева не воспользовались численным преимуществом, финальный свисток зафиксировал ничью.
В стартовом составе Сент-Трюйдена на поле вышел Александр Филиппов и был заменен на 81-й минуте. Полный матч за Кортрейк провел защитник сборной Украины Евгений Макаренко.
После 8-ми туров Сент-Трюйден находится в шаге от зоны вылета – 16-е место, Кортрейк – 9-й.
"Доведеться їхати в Росію": іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря у Лізі чемпіонів