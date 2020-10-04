Чемпіонат Бельгії, 8-й тур

Сент-Трюйден – Кортрейк – 0:0

Вилучення: Селемані, 71 (К)

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Сент-Трюйден на правах господаря забрав ініціативу у матчі собі. Кортрейк виглядав слабше, але захист гостей діяв надійно. У другій половині зустрічі арбітр залишив гравців Кортрейка у меншості, проте господарі не скористались чисельною перевагою, фінальний свисток зафіксував нічию.

У стартовому складі Сент-Трюйдена на поле вийшов Олександр Філіппов і був замінений на 81-й хвилині. Повний матч за Кортрейк провів захисник збірної України Євген Макаренко.

ПІсля 8-ми турів Сент-Трюйден перебуває за крок до зони вильоту – 16-те місце, Кортрейк – 9-й.

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