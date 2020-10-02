Київське Динамо отримало пекельний жереб, пробившись до групового етапу Ліги чемпіонів вперше за чотири роки. Барселона і Ювентус традиційно вважаються претендентами на титул, обидва марсіянина ще не наситились титулами досхочу. Тим паче, каталонці розривають на старті сезону під керівництвом Кумана – 7 забитих, 0 пропущених. Обіцяє полоскотати нерви й Ференцварош Реброва. По-перше, молодий український фахівець чудово знає київський клуб і футбол Луческу. По-друге, угорці вибивали чотирьох чемпіонів у кваліфікації. Шахтарю також доведеться летіти в Іспанію. "Гірники" знову зустрінуться з мадридським Реалом, якому давали бій у сезоні 2015/16. Шалений львівський поєдинок з 7-ма м'ячами був окрасою того розіграшу.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля

Marca, аналізуючи учасників групи G, ставить Динамо вище за Ференцварош. Щоправда, оцінка киян за основними показниками зовсім не вражає – по 2 бали з 5-ти можливих за оборону, центр поля і атаку. Для прикладу, середня оцінка угорців – 1. Перше місце мала б посісти Барса, яка теоретично володіє цікавішим кадровим потенціалом, ніж Ювентус. До речі, захисника ланка італійців оцінюється найвище. Коротко розповідаючи про Динамо, провідне іспанське ЗМІ виділяє "легендарного Мірчу Луческу" з Карлосом Де Пеною – одним з найбільш небезпечних гравців у складі "біло-синіх".

Донецький Шахтар – найслабша команда Групи B, вважає Marca. Іспанці відверто недооцінюють потенціал недавнього півфіналіста Ліги Європи. "Гірники" поступаються навіть гладбахській Борусії, яка давненько не показувала якихось екстраординарних результатів у єврокубках. "Жеребці" начебто матимуть перевагу над чемпіонами України у середній лінії, а за рештою показників – рівність. Мадридський Реал попри не надто впевнену гру у стартових турах Прімери називають фаворитом квартету. Головний козир "бланкос" – Зінедін Зідан, який був режисером грандіозного подвигу мадридців у Лізі чемпіонів (три перемоги поспіль: 2016, 2017, 2018).

"На Шахтар приємно дивитись через величезний легіон з бразильських гравців, утім вони погано розпочали сезон після 0:5 від міланського Інтера. Поразка у Суперкубку від Динамо Луческу, який є архітектором нинішнього Шахтаря, дві поспіль нічиї у чемпіонаті. Виступи поза межами рідного Донецька залишаються "ахілесовою п'ятою" цього колективу. "Гірники" дуже добре атакують і дуже погано захищаються. Пятов регулярно припускається фейлів у воротах", – резюмує видання.

Натомість AS розповідає про давню проблему нашого чемпіона, який часто-густо розчиняється у матчах з європейською елітою: "Гравці Шахтаря володіють необхідною майстерністю, з цим ніхто не сперечається, але вони проявляють боязкість і недостатню жорсткість на топовому рівні. Їм завжди чогось бракує. Розгромна поразка від Інтера у Лізі Європи – зайве підтверджження цих недоліків. Провали в обороні не дозволяють донеччанам грати більш значиму роль в ЛЧ".

Цікаво, що київське Динамо отримало навіть більше компліментів за Шахтар. Киян не вважають хлопчиками для биття через досвідченого тренера, хорошу організацію, яка з'явилась якраз при Луческу, і надійну оборону. "Динамо повернуло свою ідентичність. Луческу ставить 4-4-2 або 4-2-3-1, його команда відзначається гарною колективною роботою, жорсткою дисципліною, зухвалими контратаками", – пише AS. Іспанські газетярі застерігають Барсу від неодооцінки суперника, мовляв, підопічні Кумана ризикують отримати серйозні неприємності, якщо не вдасться провести швидкий гол. Утім, нам пророкують третю підсумкову позицію і весну в ЛЄ. Шапаренко – найбільша зірка Динамо, вважає авторитетне видання.

Каталонські ЗМІ досить стримано реагували на "хороший жереб" Барcелони. Mundo Deportivo оспівує фантастичний камбек "дрім-тім" Кройфа проти Динамо у сезоні 1993/94. "Блаугранас" відігрались після київських 1:3 завдяки м'ячам Лаудрупа, Бакеро (2) і Кумана. Нинішній керманич Барси провів вирішальний гол зі штрафного, тому MD розпочинає з приємних спогадів. 0:4 на Камп Ноу з феєрією Шевченка описуються якось неохоче. Раніше суперники зустрічались 10 разів – "кулес" володіють позитивним балансом (6 перемог, 3 поразки, 1 нічия). Бускетс і Мессі брали участь в крайньому поєдинку цих команд у Києві, з дублем аргентинця (1:2), пригадує Diario SPORT. Обоє залишаються ключовими виконавцями "більше ніж клубу" навіть через 11 років.

Звісно, що не обійшлося без географічних конфузів. Популярний серед прихильників Барси портал "Iniestazo" (понад 100 тисяч підписників у Твіттері) одразу по завершенні жеребкування назвав Динамо російським клубом: "Доведеться їхати в Росію і грати на штучній траві". Щоправда, фатальну помилку вчасно виправили: "Україна. Вибачте за Серхіо Рамоса (очевидно, йдеться про "непересічний" інтелект зірки Реала, – прим.ред).

*Ucrania* perdón por el Sergio Ramos https://t.co/Ty9hiJSPi6 — Iniestazo (@INIE8TAZO) October 1, 2020

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