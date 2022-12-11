"Вы не можете выиграть чемпионат мира с Роналду на скамейке запасных. Оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных было ошибкой. За это поражение отвечает Фернандо Сантуш", – приводит слова Фигу Sport.es.

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Отметим, что Криштиану остался на скамье для запасных на поединок 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко. Это решение Фернанду Сантуша жестко подвергли критике, поскольку Португалия вылетела от африканской сборной. Роналду появился на поле во втором тайме, но ничем не смог помочь своей команде.

Ранее сообщалось, что Сантуша могут отправить в отставку с поста главного тренера сборной Португалии, который он занимал с 2014 года. Что касается Роналду, то его пятая попытка завоевать медали на чемпионате мира завершилась провалом.

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