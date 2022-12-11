"Ви не можете виграти чемпіонат світу з Роналду на лаві запасних. Залишити Кріштіану Роналду на лаві запасних було помилкою. За цю поразку відповідає Фернандо Сантуш", – наводить слова Фігу Sport.es.

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Зауважимо, що Кріштіану залишився на лаві для запасних на поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022 з Марокко. Це рішення Фернанду Сантуша жорстко розкритикували, оскільки Португалія вилетіла від африканської збірної. Роналду з'явився на полі у другому таймі, проте нічим не зміг допомогти своїй команді.

Додамо, що раніше повідомлялось, що Сантуша можуть відправити у відставку з посади головного тренера збірної Португалії, яку він обіймав з 2014 року. Щодо Роналду, то його п'ята спроба завоювати медалі на чемпіонаті світу завершились провалом.

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