Реал победил Барселону в битве легенд – гол Роналдиньо не спас каталонцев
Ветераны Барселоны и мадридского Реала сошлись в товарищеском поединке.
Товарищеский матч ветеранов
Барселона – Реал – 2:3
Голы: Роналдиньо, 27 (пен.), Матеу, 59 – Мунитис, 42, Перес, 44, Де ла Ред, 70
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Количество легенд на стадионе в Израиле зашкаливала. Очевидно, главной звездой вечера был бразилец Роналдиньо, которого "разрывали" болельщики для селфи, а он в ответ "разрывал" на поле. Именно Роналдиньо открыл счет во встрече.
Представители мадридского клуба ответили достойно и к середине второго тайма на табло отображалась боевая ничья – 2:2. Решающий мяч в поединке забил экс-полузащитник Реала Рубен де ла Ред и подарил "сливочным" победу.
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