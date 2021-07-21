Товарищеский матч ветеранов

Барселона – Реал – 2:3

Голы: Роналдиньо, 27 (пен.), Матеу, 59 – Мунитис, 42, Перес, 44, Де ла Ред, 70

Роналдиньо оставил автограф на груди фанатки – видео

Количество легенд на стадионе в Израиле зашкаливала. Очевидно, главной звездой вечера был бразилец Роналдиньо, которого "разрывали" болельщики для селфи, а он в ответ "разрывал" на поле. Именно Роналдиньо открыл счет во встрече.

Представители мадридского клуба ответили достойно и к середине второго тайма на табло отображалась боевая ничья – 2:2. Решающий мяч в поединке забил экс-полузащитник Реала Рубен де ла Ред и подарил "сливочным" победу.

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