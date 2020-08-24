Фигу оценил вероятность ухода Месси из Барселоны

"Думаю, что Месси не должен уйти из Барсы. По крайней мере, не в этом сезоне. Но я также точно знаю, что если игрок не хочет быть в клубе, то он в конечном итоге идет. Другого пути нет.

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Это личное решение, и я не знаю, о чем он думает. Говорю, не уверен, что он уйдет в этом году. Нельзя забывать об обстоятельствах, они иногда нестандартные. Никто не будет выплачивать отступные за него, это точно", – цитирует слова Фигу Marca.

Напомним, после провального сезона Барселоны Лионель озвучил желание покинуть родную команду. Однако, зарплатные аппетиты аргентинца будут по карману лишь немногим клубам – назывались Интер, ПСЖ и Манчестер Сити.

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