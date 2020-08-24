"Немецкая" Лига чемпионов: трио из Бундеслиги прервало невероятное доминирование Роналду и Месси

Лига чемпионов 2019/20 стала исключительной – Лионель Месси и Криштиану Роналду впервые за долгое время не попали даже в топ-3 бомбардиров.

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2019/20 стал форвард Баварии Роберт Левандовски из 15 голами в активе. Второе место занял Эрлинг Холанд с 10 забитыми мячами (8 из них забил в составе Зальцбурга), а третьим стал Серж Гнабри с 9 голами.

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Интересно, что Роналду и Месси не попали даже в топ-20, забив скромные 3 мяча. Таким образом, уже легендарные форварды впервые с сезона 2007/08 не представлены в топ-3 лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Напомним, Ювентус с Роналду в составе вылетел на стадии 1/8 финала от Лиона, а Барселона с Месси была уничтожена Баварией 2:8 в четвертьфинале турнира.

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