Фігу оцінив ймовірність відходу Мессі з Барселони

"Думаю, що Мессі не мав би піти з Барси. Принаймні, не цього сезону. Але я також точно знаю, що якщо гравець не хоче бути в клубі, то він в кінцевому результаті йде. Іншого шляху немає.

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Це особисте рішення, і я не знаю, про що він думає. Кажу, не впевнений, що він піде в цьому році. Не можна забувати про обставин, вони інколи нестандартні. Ніхто не буде виплачувати відступні за нього, це точно", – цитує слова Фігу Marca.

Нагадаємо, після провального сезону Барселони Ліонель озвучив бажання покинути рідну команду. Однак, зарплатні апетити аргентинця будуть по кишені лише деяким клубам – називались Інтер, ПСЖ та Манчестер Сіті.

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