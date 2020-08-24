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Фігу оцінив ймовірність відходу Мессі з Барселони

22:24 - Читать на русском
Фігу оцінив ймовірність відходу Мессі з Барселони
Ліонель Мессі / Getty Images

Колишній гравець Барселони та Реала Луїш Фігу поділився своїми думками щодо майбутнього Мессі.

"Думаю, що Мессі не мав би піти з Барси. Принаймні, не цього сезону. Але я також точно знаю, що якщо гравець не хоче бути в клубі, то він в кінцевому результаті йде. Іншого шляху немає.

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Це особисте рішення, і я не знаю, про що він думає. Кажу, не впевнений, що він піде в цьому році. Не можна забувати про обставин, вони інколи нестандартні. Ніхто не буде виплачувати відступні за нього, це точно", – цитує слова Фігу Marca.

Нагадаємо, після провального сезону Барселони Ліонель озвучив бажання покинути рідну команду. Однак, зарплатні апетити аргентинця будуть по кишені лише деяким клубам – називались Інтер, ПСЖ та Манчестер Сіті.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Луїш Фігу
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