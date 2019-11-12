FIFPro обратилась к УАФ с просьбой отменить красную карточку Тайсона

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к украинской ассоциации футбола по поводу отмены красной карточки полузащитника Шахтера Тайсону.

"Мы обращаемся к УАФ с просьбой отменить красную карточку Тайсона. Также просим провести расследование по факту поведения болельщиков и работы официальных лиц в данной ситуации. Мы контактируем с Тайсоном и Дентиньо, чтобы предложить им нашу полную поддержку", – говорится в сообщении FIFPro в твиттере.

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Напомним, во втором тайме матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

К слову, Шахтер одержал победу над Динамо (1:0), единственный гол на счету Кривцова.

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