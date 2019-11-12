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FIFPro звернулась до УАФ з проханням скасувати червону картку Тайсона

00:21 282 Читать на русском
FIFPro звернулась до УАФ з проханням скасувати червону картку Тайсона
Тайсон / ФК Шахтар

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) звернулася до української асоціації футболу з приводу скасування червоної картки півзахисника Шахтаря Тайсону.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Ми звертаємося до УАФ з проханням скасувати червону картку Тайсона. Також просимо провести розслідування за фактом поведінки уболівальників і роботи офіційних осіб в даній ситуації. Ми контактуємо із Тайсоном та Дентінью, аби запропонувати їм нашу повну підтримку", – йдеться в повідомленні FIFPro у твіттері.

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Нагадаємо, в другому таймі матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

До слова, Шахтар здобув перемогу над Динамо (1:0), єдиний гол на рахунку Кривцова.

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Головне Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Расизм у футболі Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) FIFPro Динамо Динамо
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