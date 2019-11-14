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FIFPro настаивает на аннуляции красной карточки Тайсона в Классическом – письмо УАФ

17:11 21 Читати українською
FIFPro настаивает на аннуляции красной карточки Тайсона в Классическом – письмо УАФ
Тайсон / ФК Шахтер

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) настаивает на отмене дисквалификации полузащитника Шахтера Тайсона за неприличный жест в адрес болельщиков киевского Динамо в матче 14-го тура УПЛ. Они якобы провоцировали бразильца расистскими выкриками.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Организация рекомендует Украинской ассоциации футбола отменить красную карточку 31-летнего хавбека. Об этом говорится в письме FIFPro на имя Андрея Павелко, опубликованном Football.ua.

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"Как представители профессиональных футболистов, мы просим вас символично отменить красную карточку, полученную Тайсоном, чтобы он не отбывал дисквалификацию. Любое наказание передаст неправильный сигнал от футбольного сообщества, государства Украина и ее народа относительно расизма", – считают подписанты, среди которых и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов.

Напомним, во втором тайме матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку. Затем ультрас "бело-синих" опровергли расистский подтекст скандирования.

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Теги
Андрей Павелко ультрас футбольные фанаты Расизм в футболе Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Шахтер - Динамо Киев Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер
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