FIFPro настаивает на аннуляции красной карточки Тайсона в Классическом – письмо УАФ

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) настаивает на отмене дисквалификации полузащитника Шахтера Тайсона за неприличный жест в адрес болельщиков киевского Динамо в матче 14-го тура УПЛ. Они якобы провоцировали бразильца расистскими выкриками.

Организация рекомендует Украинской ассоциации футбола отменить красную карточку 31-летнего хавбека. Об этом говорится в письме FIFPro на имя Андрея Павелко, опубликованном Football.ua.

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"Как представители профессиональных футболистов, мы просим вас символично отменить красную карточку, полученную Тайсоном, чтобы он не отбывал дисквалификацию. Любое наказание передаст неправильный сигнал от футбольного сообщества, государства Украина и ее народа относительно расизма", – считают подписанты, среди которых и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов.

Напомним, во втором тайме матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку. Затем ультрас "бело-синих" опровергли расистский подтекст скандирования.

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