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FIFPro наполягає на ануляції червоної картки Тайсона в Класичному – лист до УАФ

17:11 592 Читать на русском
FIFPro наполягає на ануляції червоної картки Тайсона в Класичному – лист до УАФ
Тайсон / ФК Шахтар

Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) наполягає на скасуванні дискваліфікації півзахисника Шахтаря Тайсона за непристойний жест на адресу вболівальників київського Динамо в матчі 14-го туру УПЛ. Вони нібито провокували бразильця расистськими вигуками.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Організація рекомендує Українській асоціації футболу відмінити червону картку 31-річного хавбека. Про це йдеться у листі FIFPro на ім'я Андрія Павелка, опублікованому Football.ua.

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"Як представники професіональних футболістів, ми просимо вас символічно відмінити червону картку, отриману Тайсоном, щоб він не відбував дискваліфікації. Будь-яке покарання передасть неправильний сигнал від футбольної спільноти, держави Україна та її народу щодо расизму", – вважають підписанти, серед яких і Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів.

Нагадаємо, в другому таймі матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку. Згодом ультрас "біло-синіх" спростували расистський підтекст скандувань.

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Теги
Андрій Павелко ультрас футбольні фанати Расизм у футболі Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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