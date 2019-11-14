FIFPro наполягає на ануляції червоної картки Тайсона в Класичному – лист до УАФ

Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) наполягає на скасуванні дискваліфікації півзахисника Шахтаря Тайсона за непристойний жест на адресу вболівальників київського Динамо в матчі 14-го туру УПЛ. Вони нібито провокували бразильця расистськими вигуками.

Організація рекомендує Українській асоціації футболу відмінити червону картку 31-річного хавбека. Про це йдеться у листі FIFPro на ім'я Андрія Павелка, опублікованому Football.ua.

"Зробимо все можливе для збереження плямистих сов", – ультрас Динамо про расистський скандал на матчі з Шахтарем

"Як представники професіональних футболістів, ми просимо вас символічно відмінити червону картку, отриману Тайсоном, щоб він не відбував дискваліфікації. Будь-яке покарання передасть неправильний сигнал від футбольної спільноти, держави Україна та її народу щодо расизму", – вважають підписанти, серед яких і Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів.

Нагадаємо, в другому таймі матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку. Згодом ультрас "біло-синіх" спростували расистський підтекст скандувань.

Расизм у футболі: сльози Тайсона, англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія