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ФИФА запланировала важные изменения трансферного рынка в условиях карантина

20:17 110 Читати українською
ФИФА запланировала важные изменения трансферного рынка в условиях карантина
Джанни Инфантино / фото: MARCA

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на кризис в футболе, вызванныой пандемией коронавируса.

Организация планирует придать правовую основу для трансферного окна с учетом незавершенных сезонов. ФИФА разрешила ассоциациям открывать трансферные окна, даже если предыдущий чемпионат в стране не завершен, сообщает MARCA.

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Сообщается, что игрок имеет право оформить переход в другой клуб, если текущий сезон еще продолжается, однако выступать за новую команду он сможет только в следующем чемпионате. При совпадении контрактов (продленного старого и нового) приоритет следует отдавать предыдущему клубу футболиста.

ФИФА настаивает, что летнее трансферное окно не должно быть открыто больше 12 недель. При этом, разрешается совпадение окна с предыдущим сезоном не более четырех недель. В этот период клубы смогут регистрировать трансферы, но выступать за новые команды футболисты смогут лишь в сезоне 2020/21. Международные турниры клубы также должны завершить в старых составах.

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