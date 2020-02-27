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ФИФА требует запретить прецедент Брейтуэйта, – Marca

19:32 122 Читати українською
ФИФА требует запретить прецедент Брейтуэйта, – Marca
Брейтуэйт и Бартомеу / ФК Барселона

Королевская испанская футбольная федерация получила требование ФИФА о запрете переходов из-за травм вне трансферных окон.

ФИФА настаивает на запрете трансферов в чемпионате Испании вне установленных временных рамок, сообщает Marca.

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Международная федерация недовольна сложившейся вокруг перехода Мартина Брейтуэйта в Барселону ситуацией. Испанская федерация позволила "блаугранас" подписать форварда за пределами трансферного окна из-за тяжелой травмы Усмана Дембеле. Однако, Леганес, за который датчанин выступал ранее, не получил права купить игрока ему на замену. "Пепинерос" борются за выживание, а зимой потеряли двух основных нападающих. Из-за дискриминационного подхода ФИФА требует отменить правило после сезона 2019/20.

Реакция Королевской испанской футбольной федерации пока неизвестна. Пиренейские функционеры уже проигнорировали подобную просьбу в 2016 году.

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