"Я даже не буду стирать футболку после объятий с Месси": Брейтуэйт поделился эмоциями от дебюта за Барселону

Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт оценил свой дебют в матче против Эйбара (5 0).

"Это было невероятно, мечта осуществилась. Я немного нервничал, было какое-то нетерпение. Я очень рад нашей победе. Болельщики меня очень хорошо приняли, и я горжусь тем, что я здесь.

Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

Месси поздравил меня. Он кажется замечательным человеком, хочет, чтобы я был спокойным. Он пытался искать меня несколькими передачами, когда я вышел. Я даже не буду стирать футболку после объятий с Месси. Стоит признать, что я был удивлен, когда 15 дней назад узнал о шансе перейти в Барселону. Это был хороший матч, уверен, что голы придут, поэтому я не волнуюсь", – цитирует Брейтуэйта Mundo Deportivo.

Датчанин получил от Кике Сетьена 20 минут и успел принять участие в голах Артура и Месси под занавес встречи.

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