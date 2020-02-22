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"Я даже не буду стирать футболку после объятий с Месси": Брейтуэйт поделился эмоциями от дебюта за Барселону

21:19 116 Читати українською
"Я даже не буду стирать футболку после объятий с Месси": Брейтуэйт поделился эмоциями от дебюта за Барселону
Месси и Брейтуэйт / Mundo Deportivo

Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт оценил свой дебют в матче против Эйбара (5 0).

14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур
 
14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур

"Это было невероятно, мечта осуществилась. Я немного нервничал, было какое-то нетерпение. Я очень рад нашей победе. Болельщики меня очень хорошо приняли, и я горжусь тем, что я здесь.

Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

Месси поздравил меня. Он кажется замечательным человеком, хочет, чтобы я был спокойным. Он пытался искать меня несколькими передачами, когда я вышел. Я даже не буду стирать футболку после объятий с Месси. Стоит признать, что я был удивлен, когда 15 дней назад узнал о шансе перейти в Барселону. Это был хороший матч, уверен, что голы придут, поэтому я не волнуюсь", – цитирует Брейтуэйта Mundo Deportivo.

Датчанин получил от Кике Сетьена 20 минут и успел принять участие в голах Артура и Месси под занавес встречи.

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Теги
Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт Барселона - Эйбар
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