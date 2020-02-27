ФІФА вимагає заборонити прецедент Брейтвейта, – Marca

Королівська іспанська футбольна федерація отримала вимогу ФІФА про заборону переходів через травми поза межами трансферних вікон.

ФІФА наполягає на забороні трансферів у чемпіонаті Іспанії поза встановленими часовими рамками, повідомляє Marca.

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Міжнародна федерація незадоволена ситуацією, що склалася навколо переходу Мартіна Брейтвейта до Барселони. Іспанська федерація дозволила "блаугранас" підписати форварда поза межами трансферного вікна через важку травму Усмана Дембеле. Проте, Леганес, за який данець виступав раніше, не отримав права купити гравця йому на заміну. "Пепінерос" боряться за виживання, а взимку втратили двох основних нападників. Через дискримінаційний підхід ФІФА вимагає скасувати правило після сезону 2019/20.

Реакція Королівської іспанської футбольної федерації наразі невідома. Піренейські функціонери вже проігнорували подібне прохання у 2016 році.

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