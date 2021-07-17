ФИФА стремится сделать революцию в футболе и уже тестирует несколько новых функций на молодежном турнире, который проходит в Нидерландах – Кубке будущего футбола, сообщает Record.

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В турнире принимают участие юношеские команды ПСВ, АЗ, РБ Лейпциг и Брюгге. Именно они первыми протестуют пять нововведений, которые в будущем могут на полноценной основе войти в правила игры. После турнира ФИФА оценит влияние протестированных мероприятий и оценит возможность представления любого из них на рассмотрение Международного совета, который принимает изменения правил.

Правила, которые тестирует ФИФА:

- время матча разделено на два периода по 30 минут, время останавливается после каждой паузы в игре;

- возможность делать неограниченное количество замен;

- разрешение разыгрывать ауты ударом ногами;

- возможность самому разыгрывать свободные удары (ауты, от ворот и т.п.)

- 5-минутная дисквалификация каждый раз, когда игрок получает желтую карточку (за вторую желтую наказание остается прежним – удаление).

Оценить нововведения можно на видео матча команд ПСВ и Брюгге. В частности, интересный эпизод на 20-й минуте. Смотреть тут.

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